ВС России освободили населенные пункты Покровка и Миньковка
16 февраля 202613:30
Российские войска освободили населённый пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями Южной группировки войск.
Кроме того, военнослужащие группировки войск «Север» освободили населённый пункт Покровка в Сумской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили Зализничное в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
