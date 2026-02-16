ВС России освободили населенные пункты Покровка и Миньковка

Российские войска освободили населённый пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области

В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями Южной группировки войск.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Север» освободили населённый пункт Покровка в Сумской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили Зализничное в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
