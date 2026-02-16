ВС России освободили населенные пункты Покровка и Миньковка

Крупный пожар произошёл в офисном центре на севере Москвы Спасатели напомнили о правилах безопасности во время сжигания чучела зимы на Масленицу Согласовано архитектурное решение нового бизнес-центра на Ленинградском проспекте «Китайский Новый год» с размахом отметят в Москве Гидрометцентр: Снегопад в столичном регионе завершится только предстоящей ночью