«Деньги и манипуляции»: Эксперт развеял миф об «этичности» социальных медиа
Онлайн-структуры, собирающие персональные данные пользователей, никогда не отличались этичным подходом, рассказал НСН Олег Капранов.
Иллюзия анонимности в Сети прежде успокаивала многих пользователей, однако в реальности онлайн-структуры всегда имели доступ к их личной информации, заявил в пресс-центре НСН эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов.
«Говорить про моральность, этичность при работе платформ с данными в принципе не приходится. Изначально, когда онлайн-структуры формировались, вопрос так даже не стоял. Если мы посмотрим на 15-25 лет назад, это был рынок «гиков для гиков», которые понимали, чем они занимаются, и они создавали сервисы, которыми не пользовались ни дети, ни пенсионеры. Все люди, использовавшие эти сервисы, понимали правила игры. Потом, когда эти сервисы стали раскручиваться на миллиардную аудиторию по всему миру, стало понятно их влияние, те риски, которые они несут для неподготовленных людей. Когда люди говорят, что раньше была полная анонимность в Сети, он просто не понимают, что эта анонимность касалась только их: они не знали ничего, что с ними происходит, а те, кто создавал сервисы, знали о них все - как ходят данные, как ими обмениваются, как трафиком торгуют компании», - сказал он.
По словам собеседника НСН, сегодня вопросом работы с персональными данными озадачены не только в России.
«Понимание, что это проблема, стало приходить во всех странах практически одновременно. И главным стал вопрос, кто строит рамки, кто спрашивает с компаний, с максимально циничных и нацеленных на зарабатывание денег биг-техов, как они работают с данными. И очень важно, чтобы в России, например, эта рамка формировалась государством: если ты не формируешь ее, ее формируют за тебя. Влияние очевидно, когда формируются пузыри нарративов, повестка, а люди, не понимая того, становятся частью социальных экспериментов, которые проводят владельцы платформ. Это гигантское пространство для манипуляций, которое очень быстро и эффективно перебрасывается в офлайн. Тогда и стало понятно, что это нужно пресекать, что сейчас и происходит в России», - объяснил он.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что в 2025 году число выявленных утечек персональных данных в России сократилось. По его словам, в 2024 году было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 млн записей, а в 2025 году на конец октября было 103 факта утечек и 50 миллионов записей, напоминает «Радиоточка НСН».
