«Деньги и манипуляции»: Эксперт развеял миф об «этичности» социальных медиа

По словам собеседника НСН, сегодня вопросом работы с персональными данными озадачены не только в России.

«Понимание, что это проблема, стало приходить во всех странах практически одновременно. И главным стал вопрос, кто строит рамки, кто спрашивает с компаний, с максимально циничных и нацеленных на зарабатывание денег биг-техов, как они работают с данными. И очень важно, чтобы в России, например, эта рамка формировалась государством: если ты не формируешь ее, ее формируют за тебя. Влияние очевидно, когда формируются пузыри нарративов, повестка, а люди, не понимая того, становятся частью социальных экспериментов, которые проводят владельцы платформ. Это гигантское пространство для манипуляций, которое очень быстро и эффективно перебрасывается в офлайн. Тогда и стало понятно, что это нужно пресекать, что сейчас и происходит в России», - объяснил он.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что в 2025 году число выявленных утечек персональных данных в России сократилось. По его словам, в 2024 году было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 млн записей, а в 2025 году на конец октября было 103 факта утечек и 50 миллионов записей, напоминает «Радиоточка НСН».

