В Италии раскрыли банду, похищавшую одежду Versace и продававшую ее онлайн

Итальянская полиция раскрыла преступную группу, которая на протяжении пяти лет воровала дизайнерскую одежду со склада бренда Versace в городе Новара и перепродавала ее на интернет-платформах, сообщает газета La Stampa.

Расследование началось после того, как сотрудница компании обнаружила на платформе Vinted уникальную толстовку, ранее пропавшую со склада. Она также заметила, что все выставленные вещи бренда были новыми, с бирками и продавались примерно на 50% дешевле магазинных цен. Это позволило компании инициировать внутреннюю проверку, к которой подключилась прокуратура.