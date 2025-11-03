В Италии раскрыли банду, похищавшую одежду Versace и продававшую ее онлайн

Итальянская полиция раскрыла преступную группу, которая на протяжении пяти лет воровала дизайнерскую одежду со склада бренда Versace в городе Новара и перепродавала ее на интернет-платформах, сообщает газета La Stampa.

Расследование началось после того, как сотрудница компании обнаружила на платформе Vinted уникальную толстовку, ранее пропавшую со склада. Она также заметила, что все выставленные вещи бренда были новыми, с бирками и продавались примерно на 50% дешевле магазинных цен. Это позволило компании инициировать внутреннюю проверку, к которой подключилась прокуратура.

По данным следствия, группа действовала с 2021 по 2025 год и состояла как минимум из восьми человек из Турина, Новары и уроженцев Косово. Среди участников оказались трое сотрудников логистической фирмы, обслуживавшей склад и имевших доступ к зоне погрузки товаров. Главарь банды, чей официальный доход составлял 27 тысяч евро в год, демонстрировал в соцсетях роскошный образ жизни — публиковал фотографии в куртках Versace за восемь тысяч евро и снимки с курортов. При обыске в гараже у его родственницы следователи нашли украденные вещи, три часов Rolex и конверты с наличными.

Членам группировки предъявлены обвинения в преступном сговоре, кражах и отмывании доходов, полученных незаконным путем. Суд постановил, что единственным допустимым наказанием для главаря является лишение свободы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Manngold
