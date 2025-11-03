Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou

«Роскосмос» и Комиссия по китайской навигационной спутниковой системе договорились о продолжении сотрудничества в сфере спутниковой навигации. Стороны подписали дорожную карту на 2026-2030 годы, направленную на обеспечение совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

Документ был подписан по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, проходившей в Ханчжоу в рамках визита российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. От России соглашение подписал представитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, от китайской стороны — председатель комиссии по навигационной системе Гуань Цзюнь.