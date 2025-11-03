Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou
«Роскосмос» и Комиссия по китайской навигационной спутниковой системе договорились о продолжении сотрудничества в сфере спутниковой навигации. Стороны подписали дорожную карту на 2026-2030 годы, направленную на обеспечение совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
Документ был подписан по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, проходившей в Ханчжоу в рамках визита российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. От России соглашение подписал представитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, от китайской стороны — председатель комиссии по навигационной системе Гуань Цзюнь.
В госкорпорации отметили, что подписание новой дорожной карты продолжает сотрудничество, начатое в 2021 году. За предыдущий пятилетний период Россия и Китай создали совместную лабораторию времени, платформу для тестирования систем функционального дополнения и заключили соглашения о взаимном размещении навигационных станций на территориях двух стран.
Новый документ предусматривает развитие проектов по мониторингу и оценке характеристик навигационных систем, а также дальнейшее использование спутниковых технологий в совместных программах, передает «Радиоточка НСН».
