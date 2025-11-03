Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован

Бывшего президента Чехии Милоша Земана доставили в пражскую больницу Мотол для прохождения важного, но планового обследования. Об этом сообщил его помощник Лубош Прохазка в соцсети X.

По словам Прохазки, Земана привезли утром в сопровождении охраны, а семья намерена прокомментировать его состояние здоровья в течение недели. Сам политик заявил изданию Blesk, что «ничего срочного нет» и выразил уверенность, что вскоре вернется домой.

Ранее сообщалось, что 81-летнему Земану недавно провели экстренную операцию по удалению абсцесса на спине. После вмешательства он находился на амбулаторном лечении и не планировал возвращаться в больницу до конца ноября.

Милош Земан занимал пост президента Чехии с 2013 по 2023 год, став первым главой государства, избранным путем прямого голосования. В 2023 году его сменил Петр Павел, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
