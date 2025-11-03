В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель
В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал движущийся скутер, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошел в селе Кирилловка, где дрон-камикадзе нанес целенаправленный удар по транспортному средству. В результате атаки ранен мирный житель. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству
- В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель
- Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou
- Хинштейн пообещал наказать виновных в организации концерта блогера Апачева
- На юго-западе Москвы потушили пожар в административном здании
- Минобороны сообщило о 15 сбитых украинских дронах над тремя регионами России
- Российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции
- Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 27 человек
- CNN: Рейтинг одобрения Трампа в США упал до исторического минимума
- Концерт группы The Cure покажут в кинотеатрах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru