В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель

В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал движущийся скутер, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел в селе Кирилловка, где дрон-камикадзе нанес целенаправленный удар по транспортному средству. В результате атаки ранен мирный житель. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

При атаке дрона на «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

