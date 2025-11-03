Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за публикацией персональных данных около 200 тысяч граждан страны стоят оппозиционная партия «Тиса» и украинские граждане. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном представителем правительства Золтаном Ковачем.
По словам Орбана, минувшей ночью в интернете без согласия пользователей были размещены личные данные венгров. Он отметил, что проведенный правительством анализ базы данных показал причастность партии «Тиса» и участие украинцев в действиях с информацией.
Глава правительства назвал произошедшее угрозой национальной безопасности и поручил начать немедленное расследование.
Ранее агентство France-Presse сообщило, что лидер «Тисы» Петер Мадьяр, напротив, заявил о кибератаке на серверы партии. По его словам, личные данные сторонников были похищены из партийного приложения, а за утечкой якобы стоит правительство Венгрии. Доказательств своей версии он не представил, передает «Радиоточка НСН».
