Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за публикацией персональных данных около 200 тысяч граждан страны стоят оппозиционная партия «Тиса» и украинские граждане. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном представителем правительства Золтаном Ковачем.

По словам Орбана, минувшей ночью в интернете без согласия пользователей были размещены личные данные венгров. Он отметил, что проведенный правительством анализ базы данных показал причастность партии «Тиса» и участие украинцев в действиях с информацией.