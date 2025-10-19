Предприниматели призвали ввести целевую ипотеку в малых городах России
Вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков в эфире НСН предложил строить дома целевого назначения под ипотеку.
Ипотека по определенным профессиям — это хороший способ мотивации, чтобы граждане получали необходимые для государства профессии, при этом целевую ипотеку следует ввести в малых города России. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
Ранее в Госдуме предложили ввести ипотеку по определенным профессиям. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что это будет стимулировать граждан выбирать определенный род деятельности. В связи с этим политик призвал предоставить отдельную льготную программу жилищного кредитования для учителей и врачей. Шлеменков тоже назвал такое предложение серьезным способом мотивации для специалистов.
«Деньги в бюджете для этого найдутся. Таким же образом работала ипотека для IT-специалистов. Тем более это не такие большие объемы, что касается учителей и врачей, по сравнению с айтишниками. Это способ мотивации людей на то, чтобы они получали те профессии, которые нужны для общества и государства. Жилье — это очень серьезная мотивация. В Благовещенске Амурской области и Магадане давно идут по такому пути, но там строят не ипотечные дома, а целевое съемное жилье. В Благовещенске — для медработников, в Магадане — для работников правоохранительных органов, учителей», - рассказал он.
При этом специалист предложил ввести целевую ипотеку в малых городах России.
«Нужно потихоньку, но решительно переходить к строительству съемного жилья. Потому что все равно есть большой сегмент работников, особенно в небольших городах, которые не смогут решить свои проблемы без помощи государства. Для того, чтобы не задирать цены на конкретные программы, можно строить дома целевого назначения под ипотеку. Потому что строителям выгодно, когда у них есть гарантированный заказ. Целевую ипотеку можно ввести для малых городов. Там дефицит жилья больше, а возможностей у граждан гораздо меньше. Поэтому, если государство возьмет на себя функцию застройщика, там не нужен будет девелопер, и будет напрямую заключать договора со строительными организациями, они будут там строить. Девелоперам тоже не выгодно, если их продукцию не будут покупать. После строительства ее нужно содержать. И государство тут сможет применить свои возможности и стимулировать их на продажу», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт финансового рынка в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если в России вступит в силу закон о запрете банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, это приведет к сокращению ипотечного кредитования в стране, и ипотеки будут выдавать лишь тем гражданам, у которых уже есть жилье.
