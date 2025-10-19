Предприниматели призвали ввести целевую ипотеку в малых городах России

«Нужно потихоньку, но решительно переходить к строительству съемного жилья. Потому что все равно есть большой сегмент работников, особенно в небольших городах, которые не смогут решить свои проблемы без помощи государства. Для того, чтобы не задирать цены на конкретные программы, можно строить дома целевого назначения под ипотеку. Потому что строителям выгодно, когда у них есть гарантированный заказ. Целевую ипотеку можно ввести для малых городов. Там дефицит жилья больше, а возможностей у граждан гораздо меньше. Поэтому, если государство возьмет на себя функцию застройщика, там не нужен будет девелопер, и будет напрямую заключать договора со строительными организациями, они будут там строить. Девелоперам тоже не выгодно, если их продукцию не будут покупать. После строительства ее нужно содержать. И государство тут сможет применить свои возможности и стимулировать их на продажу», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт финансового рынка в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если в России вступит в силу закон о запрете банкам отбирать единственное жилье в ипотеке за долги, это приведет к сокращению ипотечного кредитования в стране, и ипотеки будут выдавать лишь тем гражданам, у которых уже есть жилье.

