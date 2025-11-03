Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят угрозы и вызовы в Москве

В Москве 5 ноября пройдет XIII встреча секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, посвященная вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на современные вызовы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Заседание пройдет под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Лукашенко призвал не допустить втягивания СНГ в опасные авантюры

В ходе обсуждения участники рассмотрят актуальные угрозы на пространстве Содружества и пути укрепления взаимодействия в сфере гуманитарного и образовательного сотрудничества.

Помимо этого, на встрече подведут итоги первого международного Фестиваля народов России и СНГ, который включал в себя деловую программу, кинопоказы, выставки, лекции, мастер-классы и гала-концерт, передает «Радиоточка НСН».

