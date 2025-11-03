В США предотвратили теракт, готовившийся сторонниками ИГ в Мичигане

Американские власти заявили о предотвращении теракта, который, по данным следствия, готовили сторонники террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) в штате Мичиган. Об этом сообщила генеральный прокурор Памела Бонди.

Бонди уточнила, что в ходе операции были задержаны несколько человек в Восточном округе Мичигана. У них изъяли винтовки AR-15, тактическое снаряжение и детальный план нападения на территории США.