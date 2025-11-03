Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству

После задержания военнослужащий сумел бежать из-под охраны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда распорядился усилить патрулирование и привлечь все доступные силы к его поиску.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства нового преступления, передает «Радиоточка НСН».

