Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству

Военные следственные органы СК России заподозрили рядового Алексея Кострикина, ранее сбежавшего из-под ареста, в новом убийстве, совершенном 3 ноября в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. К причастности к преступлению проверяется Кострикин, который ранее уже обвинялся в убийстве и изнасиловании в том же населенном пункте. В октябре он убил владельца дома и надругался над его супругой.

СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Зуева

После задержания военнослужащий сумел бежать из-под охраны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда распорядился усилить патрулирование и привлечь все доступные силы к его поиску.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства нового преступления, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоВоенныеСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры