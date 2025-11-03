Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству
Военные следственные органы СК России заподозрили рядового Алексея Кострикина, ранее сбежавшего из-под ареста, в новом убийстве, совершенном 3 ноября в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. К причастности к преступлению проверяется Кострикин, который ранее уже обвинялся в убийстве и изнасиловании в том же населенном пункте. В октябре он убил владельца дома и надругался над его супругой.
После задержания военнослужащий сумел бежать из-под охраны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда распорядился усилить патрулирование и привлечь все доступные силы к его поиску.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства нового преступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США предотвратили теракт, готовившийся сторонниками ИГ в Мичигане
- Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству
- В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель
- Россия и Китай подписали новую дорожную карту по совместимости ГЛОНАСС и Beidou
- Хинштейн пообещал наказать виновных в организации концерта блогера Апачева
- На юго-западе Москвы потушили пожар в административном здании
- Минобороны сообщило о 15 сбитых украинских дронах над тремя регионами России
- Российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции
- Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 27 человек
- CNN: Рейтинг одобрения Трампа в США упал до исторического минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru