Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за незаконное проведение абортов

В Нижнем Новгороде частная медицинская организация оштрафована за предложение пациенткам медикаментозного прерывания беременности без соответствующей лицензии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, основанием для разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития региона. В ходе проверки выяснилось, что в клинике предлагали аборты без обязательного направления на консультацию к психологу.

Запрет пропаганды абортов: Как государство решает проблему демографии?

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили препараты для медикаментозного аборта и документы, подтверждающие ведение коммерческой деятельности без разрешения.

Губернатор поблагодарил сотрудников МВД и Росздравнадзора за оперативные действия, которые привели к выявлению нарушений, передает «Радиоточка НСН».

