В России не планируют изменять программы субсидирования авиарейсов

Вводить изменения в программы субсидирования воздушных перевозок в России пока не планируют. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что правила были пересмотрены в прошлом году.

«Там все довольно хорошо закреплено и учитывается. В первую очередь - то, как они должны применяться в летний период», - рассказал Ядров журналистам.

В РФ действуют программы субсидирования перелетов на Дальний Восток и в Калининград, прямых рейсов между регионами, социально значимых полетов между субъектами Дальневосточного федерального округа.

Ранее Ядров сообщил, что Росавиация и производители прорабатывают оснащение российских самолетов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту.

