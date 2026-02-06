В России не планируют изменять программы субсидирования авиарейсов
Вводить изменения в программы субсидирования воздушных перевозок в России пока не планируют. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Он напомнил, что правила были пересмотрены в прошлом году.
«Там все довольно хорошо закреплено и учитывается. В первую очередь - то, как они должны применяться в летний период», - рассказал Ядров журналистам.
В РФ действуют программы субсидирования перелетов на Дальний Восток и в Калининград, прямых рейсов между регионами, социально значимых полетов между субъектами Дальневосточного федерального округа.
Ранее Ядров сообщил, что Росавиация и производители прорабатывают оснащение российских самолетов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мечети в Исламабаде прогремел взрыв
- Не только Китай: Доля российских цветов на рынке выросла до 40%
- Диво, так уж диво: Как Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане»
- Россиянам пообещали теплую зиму в следующем сезоне
- Песков: РФ и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ
- Армия России освободила Поповку в Сумской области
- Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель в Москвы начнётся через неделю
- Не добивают до домов: Почему застройщиков просят учитывать установку вышек связи
- В России не планируют изменять программы субсидирования авиарейсов
- В Москве совершили покушение на генерала Минобороны Алексеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru