СМИ: Генерал Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии

Генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом рассказал RT собеседник в правоохранительных органах.

По данным источника, в военного было произведено несколько выстрелов в подъезде дома в Москве. Алексеев находится в больнице.

Правоохранители ищут свидетелей покушения и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Следственный комитет сообщил о покушении на Алексеева. По данным ведомства, неизвестный совершил несколько выстрелов в доме на Волоколамском шоссе и скрылся.

