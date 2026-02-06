СМИ: Генерал Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии
6 февраля 202612:02
Генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом рассказал RT собеседник в правоохранительных органах.
По данным источника, в военного было произведено несколько выстрелов в подъезде дома в Москве. Алексеев находится в больнице.
Правоохранители ищут свидетелей покушения и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее Следственный комитет сообщил о покушении на Алексеева. По данным ведомства, неизвестный совершил несколько выстрелов в доме на Волоколамском шоссе и скрылся.
