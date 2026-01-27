Россиянам объяснили, что больничный не ограничивает право на передвижение
Выписанный гражданину листок нетрудоспособности не ограничивает его право на передвижение. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.
По его словам, законодательство о социальном страховании предусматривает снижение выплат по больничному листу в случае нарушения режима. Однако доказать это «практически невозможно», особенно если назначено амбулаторное лечение.
Эксперт отметил, что нарушение можно зафиксировать, если пациент пропустит контрольный осмотр, либо самовольно покинет лечебное учреждение после госпитализации.
«Даже если работодатель он усматривает, что больничный получен, чтобы съездить на пляж позагорать, можно только формально направить обращение в Соцфонд с просьбой провести проверку законности оформления документа», — заключил Салкин.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности гражданин имеет право получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американист объяснил желание США зайти в Аргентину
- Психолог призвала не переживать за социализацию детей из-за гаджетов
- Россиянам объяснили, что больничный не ограничивает право на передвижение
- Налог на импорт: Какие товары подорожают, если маркетплейсам ужесточат НДС
- Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено
- Где будут зарабатывать блогеры после блокировки Telegram
- «Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба
- В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине
- Ждем законопослушных: Что лишит мигрантов в России шанса на гражданство
- Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru