Россиянам объяснили, что больничный не ограничивает право на передвижение

По его словам, законодательство о социальном страховании предусматривает снижение выплат по больничному листу в случае нарушения режима. Однако доказать это «практически невозможно», особенно если назначено амбулаторное лечение.

Эксперт отметил, что нарушение можно зафиксировать, если пациент пропустит контрольный осмотр, либо самовольно покинет лечебное учреждение после госпитализации.

«Даже если работодатель он усматривает, что больничный получен, чтобы съездить на пляж позагорать, можно только формально направить обращение в Соцфонд с просьбой провести проверку законности оформления документа», — заключил Салкин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности гражданин имеет право получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

