Застройщики должны взять на баланс опоры мобильной связи, чтобы все жители квартала могли ими пользоваться, рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.



При проектировании и строительстве новых жилых кварталов девелоперы должны предусматривать в них инфраструктуру для размещения сотового оборудования. Такую инициативу предложили правительству мобильные операторы. Об этом сообщили «Известия». Ящук положительно оценил такие перемены.