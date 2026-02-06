Не добивают до домов: Почему застройщиков просят учитывать установку вышек связи
Девелоперы новостроек должны помочь провайдерам, чтобы ни у кого не было проблем с соединением, заявил НСН Игорь Ящук.
Застройщики должны взять на баланс опоры мобильной связи, чтобы все жители квартала могли ими пользоваться, рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.
При проектировании и строительстве новых жилых кварталов девелоперы должны предусматривать в них инфраструктуру для размещения сотового оборудования. Такую инициативу предложили правительству мобильные операторы. Об этом сообщили «Известия». Ящук положительно оценил такие перемены.
«Застройщики в этом случае выступают как поставщики инфраструктуры, которые предоставят на своей территории опору связи. Дело в том, что сами операторы подают сигнал в новостройки, но антенны не всегда добивают до квартир и домов — он теряется внутри квартала. Получается, что у жильцов внутренних частей нет сотовой связи. Чтобы это изменить, нужна опора связи от девелопера, а операторы будут пользоваться ею по договору аренды. Это не особо повлияет на конкуренцию между ними. У кого-то есть возможность покрыть квартал и без дополнительной помощи — значит они не будут стремиться пользоваться этими опорами. А у кого нет связи — наоборот, будут проситься зайти. Я думаю, этот вопрос будут согласовывать напрямую с застройщиками. Однако необходимо делать так, чтобы опоры не мешали досугу жителей района и не были расположены где-то посередине детской площадки», — оценил он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН предположил, как провайдеры помогут россиянам в борьбе с монополией застройщиков.
