Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО

Французский актер с российским паспортом Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на проведение Россией специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine.

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«Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — пояснил он.

Также Депардье признался, что старается не касаться в разговорах темы СВО.

«Никто не может сказать на этот счет ничего толкового!» — пояснил артист и предложил не смешивать политику и искусство.

Ранее Жерар Депардье принял решение закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Причина связана с отсутствием проектов, передает ТАСС со ссылкой на друга и продюсера артиста Арно Фрилли.

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ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияАктерГражданство РФЖерар Депардье
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