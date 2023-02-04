Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
Французский актер с российским паспортом Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на проведение Россией специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine.
«Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — пояснил он.
Также Депардье признался, что старается не касаться в разговорах темы СВО.
«Никто не может сказать на этот счет ничего толкового!» — пояснил артист и предложил не смешивать политику и искусство.
Ранее Жерар Депардье принял решение закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Причина связана с отсутствием проектов, передает ТАСС со ссылкой на друга и продюсера артиста Арно Фрилли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI
- Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
- В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского
- Заплатит конечный потребитель. Цены на нефть «перестроились» из-за политики
- Еврокомиссия утвердила потолок цен на российские нефтепродукты
- СМИ: США нарушили собственное обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB Киеву
- СМИ: Оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок
- Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц
- Захарова опубликовала статью журналиста об отношении австрийцев к Украине
- Любое оружие. Россия грозит Украине превентивными ударами и возмездием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru