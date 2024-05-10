Бастрыкин потребовал возбудить дело на «зиговавшего» на 9 мая волгоградца
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 38-летнего волгоградца Василия Козловского за демонстрацию нацистского приветствия во время мероприятий в честь Дня победы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, действия жителя Волгограда попали на видео, которое было снято 9 мая на набережной в центре Волгограда. На опубликованных в соцсетях кадрах мужчина в синей куртке «зигует» в то время, как местные жители слушают песню про День Победы. На просьбу опустить руку волгоградец не отреагировал.
Позже мужчина записал видео, в котором извинился за свои «кривляние, танец с поднятой правой рукой», и попросил прощения у общества, ветеранов и гостей Волгограда, указав, что никого не хотел обидеть или оскорбить.
«Александр Бастрыкин поручил... возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,— говорится в заявлении Следственного комитета РФ.
Ранее лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого оштрафовали за демонстрацию нацистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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