Генассамблея расширила права Палестины в ООН

В частности, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре 2024 года, Палестина получит дополнительные права и привилегии, в том числе сможет делать заявления от имени групп стран, а также участвовать в конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.

Кроме того, в документе говорится, что «в соответствии со статьей 4 Устава» Палестина имеет право на членство в организации.

«Генассамблея рекомендует Совету Безопасности положительно пересмотреть этот вопрос в свете этого решения», - указано в резолюции.

Ранее США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

