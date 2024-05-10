Генассамблея расширила права Палестины в ООН
Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре 2024 года, Палестина получит дополнительные права и привилегии, в том числе сможет делать заявления от имени групп стран, а также участвовать в конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи или других органов ООН.
Кроме того, в документе говорится, что «в соответствии со статьей 4 Устава» Палестина имеет право на членство в организации.
«Генассамблея рекомендует Совету Безопасности положительно пересмотреть этот вопрос в свете этого решения», - указано в резолюции.
Ранее США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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