СМИ: Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежавшие утилизации

Отмечается, что речь идёт о ракетах с истекающим сроком эксплуатации, которые при этом были пригодны к использованию. Вместо утилизации Париж решил восстановить боеприпасы, так как их ремонт обошёлся в четверть от стоимости новых ракет.

«Очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в «коконах», в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — указал источник.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в месяц Париж будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

