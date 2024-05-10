СМИ: Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежавшие утилизации

Дальнобойные ракеты SCALP, переданные Францией Украине, ранее подлежали утилизации. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает радиостанция RFI.

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Отмечается, что речь идёт о ракетах с истекающим сроком эксплуатации, которые при этом были пригодны к использованию. Вместо утилизации Париж решил восстановить боеприпасы, так как их ремонт обошёлся в четверть от стоимости новых ракет.

«Очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в «коконах», в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — указал источник.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в месяц Париж будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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