СМИ: Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежавшие утилизации
Дальнобойные ракеты SCALP, переданные Францией Украине, ранее подлежали утилизации. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает радиостанция RFI.
Отмечается, что речь идёт о ракетах с истекающим сроком эксплуатации, которые при этом были пригодны к использованию. Вместо утилизации Париж решил восстановить боеприпасы, так как их ремонт обошёлся в четверть от стоимости новых ракет.
«Очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в «коконах», в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — указал источник.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в месяц Париж будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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