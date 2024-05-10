Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в Москве
10 мая 202418:33
Игровой автомат упал на мальчика 2022 года рождения в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл в торговом центре на улице Кировоградская. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из детских городских больниц.
«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.
Ранее в столичной прокуратуре заявили что на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru