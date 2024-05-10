Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в Москве

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в торговом центре на улице Кировоградская. Пострадавшего ребёнка доставили в одну из детских городских больниц.

«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в столичной прокуратуре заявили что на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

