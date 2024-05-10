Путин назначил Мишустина премьер-министром
10 мая 202418:15
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.
«Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru