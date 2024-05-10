Путин назначил Мишустина премьер-министром

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

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«Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииПремьер-министрВладимир ПутинМихаил Мишустин

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