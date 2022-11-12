Депардье решил закрыть продюсерский центр в России

Он пояснил, что центр создан для реализации аудиовизуальных проектов, а без загруженности его работа становится бесполезной.

«Она требует расходов даже в период простоя», — отметил Фрилли.

По его словам, центр могут открыть, когда появится «больше конкретики по проектам».

Также продюсер Депардье заверил, что закрытие российского центра не связан с кризисом на Украине.

Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к словам Депардье о спецоперации на Украине не стоит относиться серьезно и посоветовал актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.

