Депардье решил закрыть продюсерский центр в России
Французский актер Жерар Депардье принял решение закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Причин связана с отсутствием проектов, передает ТАСС со ссылкой на друга и продюсера артиста Арно Фрилли.
Он пояснил, что центр создан для реализации аудиовизуальных проектов, а без загруженности его работа становится бесполезной.
«Она требует расходов даже в период простоя», — отметил Фрилли.
По его словам, центр могут открыть, когда появится «больше конкретики по проектам».
Также продюсер Депардье заверил, что закрытие российского центра не связан с кризисом на Украине.
Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к словам Депардье о спецоперации на Украине не стоит относиться серьезно и посоветовал актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.
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