В Белоруссии заявили, что на границе с Латвией нашли тела двух беженцев

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 9 мая в Браславском районе.

«Тело одного мужчины находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что прибывшие на место медики констатировали смерть беженцев.

Ранее в Следственном комитете Белоруссии заявили, что латвийские пограничники избили 26-летнего беженца, гражданина Республики Конго, и выдворили его на белорусскую территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

