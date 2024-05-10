В Белоруссии заявили, что на границе с Латвией нашли тела двух беженцев
Тела двух беженцев были обнаружены белорусскими пограничниками на границе с Латвией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 9 мая в Браславском районе.
«Тело одного мужчины находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что прибывшие на место медики констатировали смерть беженцев.
Ранее в Следственном комитете Белоруссии заявили, что латвийские пограничники избили 26-летнего беженца, гражданина Республики Конго, и выдворили его на белорусскую территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru