Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба ВС Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил в запас начальника Генерального штаба Вооруженных Сил республики - первого заместителя главы Минобороны генерал-майора Виктора Гулевича.
В указе, который опубликовала пресс-служба белорусского лидера, говорится, что начальник Генштаба был освобождён от должности по возрасту.
Отмечается, что Лукашенко сохранил за Гулевичем право ношения военной формы одежды и знаков различия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного с военной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru