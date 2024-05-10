Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба ВС Белоруссии

В указе, который опубликовала пресс-служба белорусского лидера, говорится, что начальник Генштаба был освобождён от должности по возрасту.

Отмечается, что Лукашенко сохранил за Гулевичем право ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного с военной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

