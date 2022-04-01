«Не совсем понимает»: В Чечне дали совет Депардье после его слов об Украине
Рустам Тапаев в эфире НСН назвал Депардье «эксцентричным актером», посоветовав актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.
К словам французского актера Жерара Депардье о спецоперации на Украине не стоит серьезно относиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. В столице Чечни у артиста, к слову, есть квартира.
Ранее Депардье, получивший в 2013 году гражданство РФ, поддержал Украину в военном конфликте с РФ, отметив, что россияне не несут ответственности за действия своего президента.
«Депардье – эксцентричный артист в полном понимании этих слов. Поэтому серьезно относиться к его словам нет необходимости. Бывают люди, у которых сегодня одна позиция, завтра другая, не совсем последовательная. Мне кажется, он не совсем понимает, что происходит вокруг», - сказал Тапаев.
По его мнению, от Депардье не стоит требовать извинений, при этом актеру следует высказываться о вопросах, в которых он компетентен.
«Я советую ему высказываться на те темы, где он является специалистом – в области кино и искусства. Мне кажется, этого достаточно», - отметил глава Союза чеченской молодежи.
Тапаев также сообщил, что Депардье нечасто бывает в своей квартире в Грозном.
«Насколько я знаю, он там нечасто бывает. Он был здесь, когда приезжал в Россию последний раз», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Депардье, высказал мнение, что тот «скорее всего, не полностью понимает, что происходит».
«В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня (…), он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», - сказал Песков.
Между тем, в Госдуме уже звучат призывы лишить Депардье российского гражданства.
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