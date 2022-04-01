«Не совсем понимает»: В Чечне дали совет Депардье после его слов об Украине

Рустам Тапаев в эфире НСН назвал Депардье «эксцентричным актером», посоветовав актеру говорить на темы искусства и кино, в которых тот разбирается.

К словам французского актера Жерара Депардье о спецоперации на Украине не стоит серьезно относиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. В столице Чечни у артиста, к слову, есть квартира.

Ранее Депардье, получивший в 2013 году гражданство РФ, поддержал Украину в военном конфликте с РФ, отметив, что россияне не несут ответственности за действия своего президента.

Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине
«Депардье – эксцентричный артист в полном понимании этих слов. Поэтому серьезно относиться к его словам нет необходимости. Бывают люди, у которых сегодня одна позиция, завтра другая, не совсем последовательная. Мне кажется, он не совсем понимает, что происходит вокруг», - сказал Тапаев.

По его мнению, от Депардье не стоит требовать извинений, при этом актеру следует высказываться о вопросах, в которых он компетентен.

«Я советую ему высказываться на те темы, где он является специалистом – в области кино и искусства. Мне кажется, этого достаточно», - отметил глава Союза чеченской молодежи.

Тапаев также сообщил, что Депардье нечасто бывает в своей квартире в Грозном.

«Насколько я знаю, он там нечасто бывает. Он был здесь, когда приезжал в Россию последний раз», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Депардье, высказал мнение, что тот «скорее всего, не полностью понимает, что происходит».

Песков ответил раскритиковавшему спецоперацию на Украине Жерару Депардье

«В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня (…), он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», - сказал Песков.

Между тем, в Госдуме уже звучат призывы лишить Депардье российского гражданства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняУкраинаЖерар Депардье
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