«Не совсем понимает»: В Чечне дали совет Депардье после его слов об Украине

К словам французского актера Жерара Депардье о спецоперации на Украине не стоит серьезно относиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. В столице Чечни у артиста, к слову, есть квартира.

Ранее Депардье, получивший в 2013 году гражданство РФ, поддержал Украину в военном конфликте с РФ, отметив, что россияне не несут ответственности за действия своего президента.