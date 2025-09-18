«По России у нас средний возраст рождения первого ребенка составляет 27 лет. По сравнению со странами западной Европы это неплохой показатель. Вызывает обеспокоенность рост этого показателя, а также тот факт, что растет число планирующих первую беременность в возрасте 45 лет и старше. Репродуктологи всегда советуют планировать пораньше, это увеличивает шансы с нами не встретиться, получить беременность естественным путем», - отметила она.

Врач также объяснила, почему растет число пар, которые сталкиваются с бесплодием.

«Очень много лет женщинам рассказывали, как важно сделать карьеру и реализоваться. Сейчас мы пожинаем эти плоды. Сегодня из-за экологии, питания мы сталкиваемся все чаще с преждевременным климаксом. Поэтому получаются ножницы: возраст планирования беременности растет, а возраст перестройки женского организма снижается. В связи с этим 15 лет назад только 15% пар сталкивались с бесплодием, сейчас уже 20% таких пар», - предупредила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила НСН, что широко рассказывать о гормональных контрацептивах для женщин неправильно, потому что это может привести к тому, что россиянки будут сами себе назначать такие препараты.

