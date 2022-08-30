«Деньги и медицина»: Демограф предложил улучшить программу маткапитала ради рождаемости
За рождение третьего ребенка надо выплачивать 1,5 миллиона рублей, сказал НСН экономист Денис Ракша.
Программа маткапитала оказала заметное влияние на рождаемость, но можно повысить её эффективность, выделив больше денег, заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» предложат увеличить размер маткапитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. Сейчас 693 тысячи на второго ребенка получают те, кто не оформлял маткапитал на первого. По мнению авторов инициативы, это поможет улучшить демографию в стране. Ракша согласен с законодателями, а также предлагает пересмотреть условия программы.
«Предложение очень хорошо повлияет на рождаемость, если из него убрать условие про неполучение материнского капитала на первого ребенка. Для улучшения демографической ситуации нужно за рождение третьего ребенка выплачивать 1,5 миллиона рублей, а также удвоить расходы на здравоохранение», - сказал Ракша.
Собеседник «Радиоточки НСН» согласен и с тем, что программа материнского капитала должна быть бессрочной. Это же предлагают сделать и депутаты.
«С 2007 года в России родились 2-2,5 миллиона вторых и последующих детей – это эффект от программы материнского капитала. Такие программы должны быть бессрочными, ориентированными на второго и последующих детей. Но у нас государство так работает, что без установки предельных сроков не могут. Такие программы закладываются в бюджет, рассчитываются, а из этого планируются социально-экономические параметры», - пояснил демограф.
Ранее Алексей Ракша в эфире НСН заявил, что учреждение звания «Мать-героиня» не поможет росту рождаемости в России. Выплата, которая составляет 1 миллион рублей, по его словам, слишком мала, она не поможет даже самым бедным семьям.
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