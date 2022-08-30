«Деньги и медицина»: Демограф предложил улучшить программу маткапитала ради рождаемости

Собеседник «Радиоточки НСН» согласен и с тем, что программа материнского капитала должна быть бессрочной. Это же предлагают сделать и депутаты.

«С 2007 года в России родились 2-2,5 миллиона вторых и последующих детей – это эффект от программы материнского капитала. Такие программы должны быть бессрочными, ориентированными на второго и последующих детей. Но у нас государство так работает, что без установки предельных сроков не могут. Такие программы закладываются в бюджет, рассчитываются, а из этого планируются социально-экономические параметры», - пояснил демограф.

Ранее Алексей Ракша в эфире НСН заявил, что учреждение звания «Мать-героиня» не поможет росту рождаемости в России. Выплата, которая составляет 1 миллион рублей, по его словам, слишком мала, она не поможет даже самым бедным семьям.

