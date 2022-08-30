В России предложили увеличить размер маткапитала и сделать программу бессрочной

Программу материнского капитала в России могут сделать бессрочной, а размер выплат на второго ребенка может вырасти с 693 до 933 тысяч рублей. С такой инициативой выступила группа депутатов от партии «Справедливая Россия», пишут Известия.

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Отмечается, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму 30 августа.

«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — говорится в законопроекте.

Программа маткапитала действует до конца 2026 года. В текущем году на первого ребенка выплачивается 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи (если семья не получала выплату на первого) или 168,6 тысячи рублей, напоминает Газета.ру.

Депутаты предлагают увеличить выплату на второго ребенка до 933 тысяч рублей, а также установить выплату за третьего в размере 1,399 млн рублей. Авторы инициативы отмечают, что меры господдержки, в том числе программа маткапитала, существенно повысили уровень рождаемости, однако действующие условия больше не мотивируют граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Справедливая РоссияМатеринский КапиталГосдума
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