«Наивная мера»: Демограф не поверил в рост рождаемости из-за звания «Мать-героиня»
Выплата в один миллион рублей будет «проедаться» сразу, это слишком маленькие деньги, отметил в эфире НСН Алексей Ракша.
Учреждение звания «Мать-героиня» не поможет росту рождаемости в России, выплата при нем слишком мала, она не поможет даже самым бедным семьям, заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату в один миллион рублей. Алексей Ракша напомнил, что россиянок, которые родили столько детей, крайне мало.
«Женщин, которые родили столько детей, всего несколько сотен на всю страну. А тех, кто воспитывает столько детей, еще меньше. Старшие дети, как правило, вырастают и уходят из семьи. Такая мера не повлияет на демографию, для десяти детей это не такие большие деньги. Миллион на десять детей – это, грубо говоря, по 100 тысяч на каждого. Это проедается даже в самом бедном случае за несколько месяцев», - сказал Ракша.
По его словам, для того, чтобы выплата хоть как-то поспособствовала росту рождаемости, ее необходимо сделать в десять раз больше. Так, указал демограф, звание «Мать-героиня» является лишь символической мерой.
«Эта награда, медаль – некая символическая мера, которая дополнительно укрепляет авторитет и престиж. Но в практическом смысле она много не несет. Это, скажем так, приятная, хорошая мера. Она должна быть, но если с ее помощью рассчитывали на рост рождаемости, то это наивно. Чтобы рассчитывать на рост рождаемости, выплата должна быть раз в десять больше», - резюмировал демограф.
Ранее, в конце мая, председатель региональной общественной организации многодетных семей Москвы Наталья Карпович предложила восстановить в России звание «Мать-героиня». Позже эту идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что такую медаль имели очень многие советские семьи. В частности, указывала Голикова, такой награды были удостоены и всегда ей гордились обе ее бабушки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога
- Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
- Шойгу: Расширение НАТО потребует пересмотра подходов к обороне России
- Совет законодателей России поддержал запрет на идеологию «чайлдфири»
- Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов на площадке в Крыму
- Ведущей шоу «Голос 60+» станет Лариса Гузеева
- Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться от COVID-19
- Минобороны: В Крыму произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов
- ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно российскому пенсионеру
- Сайт Wildberries вернулся к привычному названию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru