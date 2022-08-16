«Наивная мера»: Демограф не поверил в рост рождаемости из-за звания «Мать-героиня»

Накануне президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату в один миллион рублей. Алексей Ракша напомнил, что россиянок, которые родили столько детей, крайне мало.

«Женщин, которые родили столько детей, всего несколько сотен на всю страну. А тех, кто воспитывает столько детей, еще меньше. Старшие дети, как правило, вырастают и уходят из семьи. Такая мера не повлияет на демографию, для десяти детей это не такие большие деньги. Миллион на десять детей – это, грубо говоря, по 100 тысяч на каждого. Это проедается даже в самом бедном случае за несколько месяцев», - сказал Ракша.

По его словам, для того, чтобы выплата хоть как-то поспособствовала росту рождаемости, ее необходимо сделать в десять раз больше. Так, указал демограф, звание «Мать-героиня» является лишь символической мерой.