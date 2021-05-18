Дайте две! Вирусолог посоветовал россиянам привиться несколькими вакцинами
Алексей Аграновский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал причину, по которой стоит разнообразить свою вакцинацию.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что после прививки от коронавируса лучше повторно вакцинироваться другим препаратом. Об этом он рассказал, комментируя выступление президента страны Владимира Путина о предстоящем поступлении в оборот четвертой российской вакцины.
«Такое разнообразие препаратов вакцинации не мешает, а помогает. Разные вакцины могут применяться для ревакцинации. После "Спутника V" через некоторое время лучше повторно вакцинироваться не векторной вакциной на основе аденовируса, а принципиально другой - например, цельновирионной (на основе "убитого" целого коронавируса – прим.НСН) или в тех случаях, когда лечащий врач рекомендует не вакцину 1, а вакцину 2, условно говоря. Все эти вакцины безопасны, но рекомендации могут в отдельных случаях отличаться. Разнообразие, считаю, не создает у людей дополнительных сомнений», - отметил вирусолог.
Алексей Аграновский рассказал, каким препаратом прививался он сам и посоветовал россиянам не затягивать с вакцинацией.
«Помимо трех известных препаратов – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Ковивак" - у нас в стране разрабатывались еще несколько вакцин. Какая из них имелась в виду президентом, не знаю. Лично я прививался "Спутником V". Она наиболее доступна и вполне надежна. Надо прививаться тем, что есть рядом. И не откладывать», - порекомендовал он.
Президент России Владимир Путин сообщил во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, что в стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в стране уже удалось быстро создать три собственных эффективных препарата.
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