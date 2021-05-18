Дайте две! Вирусолог посоветовал россиянам привиться несколькими вакцинами

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что после прививки от коронавируса лучше повторно вакцинироваться другим препаратом. Об этом он рассказал, комментируя выступление президента страны Владимира Путина о предстоящем поступлении в оборот четвертой российской вакцины.

«Такое разнообразие препаратов вакцинации не мешает, а помогает. Разные вакцины могут применяться для ревакцинации. После "Спутника V" через некоторое время лучше повторно вакцинироваться не векторной вакциной на основе аденовируса, а принципиально другой - например, цельновирионной (на основе "убитого" целого коронавируса – прим.НСН) или в тех случаях, когда лечащий врач рекомендует не вакцину 1, а вакцину 2, условно говоря. Все эти вакцины безопасны, но рекомендации могут в отдельных случаях отличаться. Разнообразие, считаю, не создает у людей дополнительных сомнений», - отметил вирусолог.