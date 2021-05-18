Попова: 60% взрослых россиян сделают прививку от COVID-19 к осени
Не менее 60% взрослого населения России должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы инфекция «сошла на нет», и этой цифры удастся достичь к осени текущего года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
«Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — добавила Попова.
Главный санитарный врач напомнила, что осенью 2020 года благодаря вакцинации 60% россиян стране удалось избежать эпидемии гриппа.
«Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было», — поделилась Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, после вакцинации большей части населения России в стране наступит «другая жизнь», близкая к допандемийной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru