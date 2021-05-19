Медведев не исключил обязательную вакцинацию от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, сообщает РИА Новости.

По его словам, иногда, для защиты подавляющего большинства населения, подобные решения могут стать общеобязательными».

«Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - отметил Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Зампред Совбеза РФ добавил, что в этом необходимо разобраться юристам, так как это вопрос «соразмерности ценностей": ценности отдельной жизни или защиты всего населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, сообщает RT.

