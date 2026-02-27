Глава СПЧ Фадеев призвал россиян бороться с матом
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал бороться с матом в стране. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Фадеев напомнил, что по закону нельзя ругаться матом в общественных местах.
«Другое дело, что к этому относятся безразлично, вот поэтому это и имеем - все матерятся, как хотят. Ну не все, а кто хочет», - отметил глава СПЧ.
По его мнению, борьбу с нецензурной бранью следует начать с воспитания молодежи, также необходимо наказывать в соответствии с законом за мат в общественных местах и чистить блогосферу, поскольку некоторых блогеров читают сотни тысяч человек.
Как отметил Фадеев, недопустимо, чтобы «нация великого Пушкина и других великих писателей» унижала себя и свой народ.
Ранее глава СПЧ предложил проверить слова писателя Сергея Довлатова о «4 млн доносов» в период сталинских репрессий.
