СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля
Российские власти планируют заблокировать мессенджер Telegram в первых числах апреля. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет РБК.
Собеседники издания рассказали, что причинами блокировки называется рост случаев вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Источники также указали, что решение является окончательным. После блокировки этого Telegram будет работать только в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России.
