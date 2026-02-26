СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля

Российские власти планируют заблокировать мессенджер Telegram в первых числах апреля. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет РБК.

Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела

Собеседники издания рассказали, что причинами блокировки называется рост случаев вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Источники также указали, что решение является окончательным. После блокировки этого Telegram будет работать только в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияБлокировкаМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры