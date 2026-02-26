СМИ: Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля

Собеседники издания рассказали, что причинами блокировки называется рост случаев вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Источники также указали, что решение является окончательным. После блокировки этого Telegram будет работать только в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России.