В Белоруссии запретили роман Пелевина

Произведение Пелевина добавили в «Список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам». Всего в перечень внесена 241 позиция.

Роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» - четырнадцатая книга Пелевина. Она была выпущена в сентябре 2016 года.

