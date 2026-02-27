В Белоруссии запретили роман Пелевина
Роман писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» внесли в список изданий, запрещенных к распространению в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный министерством информации республики перечень.
Произведение Пелевина добавили в «Список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам». Всего в перечень внесена 241 позиция.
Роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» - четырнадцатая книга Пелевина. Она была выпущена в сентябре 2016 года.
