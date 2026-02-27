Лихачев: Около ЗАЭС установили локальный режим тишины
Локальный режим тишины установили с 07:00 мск в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты Росатома, приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная"», - сообщил он журналистам.
Лихачев напомнил, что объекты были повреждены 10 февраля при огневом воздействии со стороны украинских сил.
По словам главы «Росатома», на восстановительные работы уйдет не менее недели.
Ранее СМИ сообщили, что Россия отказалась от предложения США передать ЗАЭС под полный контроль Вашингтона в рамках урегулирования на Украине.
