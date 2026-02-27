Как государству снизить стоимость жилья на 25%
Проекты становятся дешевле не за счет экономии на качестве строительства, а за счет ранней подготовки земли, инженерии, в этом должно помогать государство, заявила НСН Наталья Перескокова.
Льготное подключение к электричеству поможет девелоперам сократить затраты на 10-15%, а это позволит сохранить «комфортные» цены, рассказала НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Более дешевое жилье необходимо строить в РФ за счет развития сегмента домокомплектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Чтобы поддерживать высокий темп индивидуального строительства, необходимо развивать градпотенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, добавил вице-премьер. Также необходимо обеспечить коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству. Перескокова поддержала такую меру.
«Заявление о необходимости строительства более дешевого жилья отражает реальный запрос рынка недвижимости. К сожалению, высокая стоимость проектного финансирования, значительный рост себестоимости, инженерного подключения напрямую закладываются в стоимость квадратного метра. Чем быстрее участок проходит административные процедуры, тем ниже издержки девелопера на старте проекта. Это позволит удержать комфортную цену. Льготное подключение к электричеству тоже важно, потому что иногда затраты сети доходят до 10-15% от себестоимости проекта. При системной поддержке государства реально снизить стоимость жилья на 20-25%», - отметила она.
Она также рассказала, какие меры уже используются в регионах.
«В Тюменской области уже, например, заранее формируется градостроительная документация, участки обеспечиваются сетями. Активно используется механизм инфраструктурного развития. В Казани есть крупные проекты застройки с параллельным строительством садов, школ и дорог. Такие механизмы в регионах есть, застройщики получают выгодные условия какие-то. На Дальнем Востоке государство тоже субсидирует инфраструктуру через федеральные инструменты. В таком случае проекты дешевле не за счет экономии на качестве, а за счет ранней подготовки земли, инженерии. Но это все точечно пока», - добавила собеседница НСН.
Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил НСН, что в России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе.
Горячие новости
- Футбольная сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта
- Как государству снизить стоимость жилья на 25%
- В Белоруссии запретили роман Пелевина
- В ЛНР жителя Луганска задержали по подозрению в работе на спецслужбы Украины
- «День смеха!»: Прощание с Telegram в России назначили на начало апреля
- Экс-главе совета директоров «Локомотива» дали 10 лет колонии
- Министр культуры Любимова анонсировала акцию «Библионочь-2026»
- Лихачев: Около ЗАЭС установили локальный режим тишины
- Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
- До 120 за доллар: Россиян призвали готовиться к резкому обвалу рубля