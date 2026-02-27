Как государству снизить стоимость жилья на 25%

Проекты становятся дешевле не за счет экономии на качестве строительства, а за счет ранней подготовки земли, инженерии, в этом должно помогать государство, заявила НСН Наталья Перескокова.

Льготное подключение к электричеству поможет девелоперам сократить затраты на 10-15%, а это позволит сохранить «комфортные» цены, рассказала НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Более дешевое жилье необходимо строить в РФ за счет развития сегмента домокомплектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Чтобы поддерживать высокий темп индивидуального строительства, необходимо развивать градпотенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, добавил вице-премьер. Также необходимо обеспечить коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству. Перескокова поддержала такую меру.

«Заявление о необходимости строительства более дешевого жилья отражает реальный запрос рынка недвижимости. К сожалению, высокая стоимость проектного финансирования, значительный рост себестоимости, инженерного подключения напрямую закладываются в стоимость квадратного метра. Чем быстрее участок проходит административные процедуры, тем ниже издержки девелопера на старте проекта. Это позволит удержать комфортную цену. Льготное подключение к электричеству тоже важно, потому что иногда затраты сети доходят до 10-15% от себестоимости проекта. При системной поддержке государства реально снизить стоимость жилья на 20-25%», - отметила она.

Она также рассказала, какие меры уже используются в регионах.

«В Тюменской области уже, например, заранее формируется градостроительная документация, участки обеспечиваются сетями. Активно используется механизм инфраструктурного развития. В Казани есть крупные проекты застройки с параллельным строительством садов, школ и дорог. Такие механизмы в регионах есть, застройщики получают выгодные условия какие-то. На Дальнем Востоке государство тоже субсидирует инфраструктуру через федеральные инструменты. В таком случае проекты дешевле не за счет экономии на качестве, а за счет ранней подготовки земли, инженерии. Но это все точечно пока», - добавила собеседница НСН.

Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил НСН, что в России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе.

