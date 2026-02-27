Льготное подключение к электричеству поможет девелоперам сократить затраты на 10-15%, а это позволит сохранить «комфортные» цены, рассказала НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Более дешевое жилье необходимо строить в РФ за счет развития сегмента домокомплектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Чтобы поддерживать высокий темп индивидуального строительства, необходимо развивать градпотенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, добавил вице-премьер. Также необходимо обеспечить коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству. Перескокова поддержала такую меру.