Клименко допустил признание Telegram экстремистским и криминализацию рекламы

Герман Клименко заявил НСН, что при худшем сценарии оплата премиум-подписки и закупка рекламы в Telegram будут уголовно наказуемы.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, и тогда все виды оплаты там тоже криминализируют.

В отношении основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета» с пометкой «по материалам ФСБ». «Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - уточняется в материале. Клименко раскрыл, может ли уголовное дело Дурова коснуться всей площадки.

ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
«К Telegram всегда относились с большой скидкой по сравнению с той же экстремистской Meta (запрещена в России. - Прим. НСН), учитывая происхождение Дурова. Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили», - рассказал собеседник НСН.

При этом Клименко также допустил, что оплата премиум-подписки в Telegram и закупка рекламы тоже может быть криминализирована.

РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
«Возможно. Знаете, как сценарий убеждения нас переходить в МАХ, или не пользоваться Telegram - это будет одним из самых эффективных способов, потому что если будет запрещено платить, то возникнет масса разных сложностей. Кто-то выберет МАХ, кто-то уйдет в другие новые мессенджеры. Кто-то останется и будет сидеть под сервисом на три буквы (vpn. – Прим. НСН) и как-то работать», - заключил он.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что вместе с полной блокировкой Telegram в России посыпется и все, что с ним связано: подписки, чат-боты и авторизация через мессенджер.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Соцсети

Горячие новости

Все новости

партнеры