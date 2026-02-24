Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, и тогда все виды оплаты там тоже криминализируют.

В отношении основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета» с пометкой «по материалам ФСБ». «Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - уточняется в материале. Клименко раскрыл, может ли уголовное дело Дурова коснуться всей площадки.