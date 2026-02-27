Министр культуры Любимова анонсировала акцию «Библионочь-2026»

Всероссийская акция «Библионочь-2026» состоится 18 апреля. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем канале на платформе Max.

Культурно-просветительское событие пройдет уже в 15-й раз.

«В Год единства народов России тема акции - "Единство народов - сила России!". Координатором выступит Российская государственная библиотека», - отметила Любимова.

В рамках акции состоятся книжные выставки и ярмарки, поэтические чтения, экскурсии, творческие встречи, лекции и мастер-классы, концерты, театрализованные представления.

В прошлом году «Библионочь» охватила 19 тысяч российских библиотек, в ней приняли участие 1,5 млн человек, в том числе более 700 тысяч детей.

В прошлом году «Библионочь» охватила 19 тысяч российских библиотек, в ней приняли участие 1,5 млн человек, в том числе более 700 тысяч детей.


