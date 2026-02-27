В ЛНР жителя Луганска задержали по подозрению в работе на спецслужбы Украины
Жителя Луганска задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление ФСБ по Луганской Народной Республике.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществившего собирание сведений военного характера», — отметили в ведомстве.
По данным правоохранителей, в целях оказания содействия ВСУ житель Луганска передал представителям Киева информацию о местах дислокации подразделений армии России в ЛНР.
Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала жителя Челябинска за подготовку теракта по указанию украинских спецслужб.
