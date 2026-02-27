Экс-главе совета директоров «Локомотива» дали 10 лет колонии
Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова к 10 годам заключения за подстрекательство к убийству. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор просил приговорить фигуранта к 12 годам колонии. При этом защита настаивала на прекращении преследования Липатова в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.
«Назначить... наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - постановил суд.
По данным следствия, Липатов из личной неприязни и для решения коммерческого вопроса заказал за $200 тысяч убийство главы юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения Александра Фоминова. Мужчина был убит в 2002 году в Одинцовском районе.
Ранее Сергей Липатов полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
