Футбольная сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта
27 февраля 202611:21
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Никарагуа. Об этом заявили в Российском футбольном союзе.
Встреча состоится в Краснодаре 27 марта. Игра станет первым в 2026 году матчем российской сборной.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что национальная команда планирует в июне провести два выездных матча с участниками финальной стадии чемпионата мира.
