Футбольная сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Никарагуа. Об этом заявили в Российском футбольном союзе.

Встреча состоится в Краснодаре 27 марта. Игра станет первым в 2026 году матчем российской сборной.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что национальная команда планирует в июне провести два выездных матча с участниками финальной стадии чемпионата мира.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
