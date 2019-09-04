Демограф развенчал слова Скворцовой о долгой жизни россиян

В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что такой статистике радоваться не стоит, ведь по сравнению с 1990 годом, продолжительность жизни россиян увеличилась на год-полтора, в то время как в развитых странах – на шесть лет.

«Чему тут радоваться? Почему у нас не увеличилась на 6, я бы спросил Веронику Игоревну. Но ей это неудобно, поэтому она берет ситуацию с резким падением к концу 90-ых годов продолжительности жизни и с этой низкой базы, говорит, смотрите, как она у нас увеличилась. Это удобно, но это не отражает реальности», — заметил демограф.

При этом в России до сих пор остается слишком большой разница между продолжительностями жизни мужчин и женщин, напомнил эксперт. В России этот разрыв на 5-6 лет превышает показатели развитых стран.

Из того, что все-таки увеличило продолжительность жизни россиян, собеседник НСН отметил снижение младенческой смертности.

«Основный вклад внес перенос в Российскую Федерацию современных стандартов обращения с новорожденными, с совсем маленькими детьми, и младенческая смертность у нас серьезно упала, и это очень хорошо. Но тем самым у нас на процентов 50 и выросла эта продолжительность жизни. Это же ожидаемая продолжительность жизни, она подсчитывает не с точки зрения, кто докуда дожил, а с точки зрения, смертность младенцев снизилась до хороших стандартов, и у нас сразу скакнула цифра по продолжительности жизни», — пояснил демограф.

По словам министра здравоохранения в мае прошлого года, продолжительность жизни россиян можно увеличить с помощью повышения качества и доступности медпомощи, профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации. Пока значительного эффекта от этих мер на продолжительности жизни россиян не видно, отметил Юрий Крупнов.

«Так или иначе, после ужасов 90-ых годов, когда продолжительность жизни резко упала, наступила хорошая или плохая, отдельный вопрос, стабилизация, которая тоже внесла свой вклад в этот крайне небольшой рост продолжительности жизни. Где там медицина, где там здравоохранение, я боюсь, что даже с электронным микроскопом этого там не обнаружить», — сказал собеседник НСН.