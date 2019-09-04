Демограф развенчал слова Скворцовой о долгой жизни россиян
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал НСН, зачем министр здравоохранения России делает заявления, не отражающие реальную картину.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке о росте средней продолжительности жизни россиян. По итогам семи месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин подросла до 68,5 года, женщин – до 78,5 года. При этом Скворцова подчеркнула, что по скорости увеличения средней продолжительности жизни Россия обгоняет все другие страны.
В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что такой статистике радоваться не стоит, ведь по сравнению с 1990 годом, продолжительность жизни россиян увеличилась на год-полтора, в то время как в развитых странах – на шесть лет.
«Чему тут радоваться? Почему у нас не увеличилась на 6, я бы спросил Веронику Игоревну. Но ей это неудобно, поэтому она берет ситуацию с резким падением к концу 90-ых годов продолжительности жизни и с этой низкой базы, говорит, смотрите, как она у нас увеличилась. Это удобно, но это не отражает реальности», — заметил демограф.
При этом в России до сих пор остается слишком большой разница между продолжительностями жизни мужчин и женщин, напомнил эксперт. В России этот разрыв на 5-6 лет превышает показатели развитых стран.
Из того, что все-таки увеличило продолжительность жизни россиян, собеседник НСН отметил снижение младенческой смертности.
«Основный вклад внес перенос в Российскую Федерацию современных стандартов обращения с новорожденными, с совсем маленькими детьми, и младенческая смертность у нас серьезно упала, и это очень хорошо. Но тем самым у нас на процентов 50 и выросла эта продолжительность жизни. Это же ожидаемая продолжительность жизни, она подсчитывает не с точки зрения, кто докуда дожил, а с точки зрения, смертность младенцев снизилась до хороших стандартов, и у нас сразу скакнула цифра по продолжительности жизни», — пояснил демограф.
По словам министра здравоохранения в мае прошлого года, продолжительность жизни россиян можно увеличить с помощью повышения качества и доступности медпомощи, профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации. Пока значительного эффекта от этих мер на продолжительности жизни россиян не видно, отметил Юрий Крупнов.
«Так или иначе, после ужасов 90-ых годов, когда продолжительность жизни резко упала, наступила хорошая или плохая, отдельный вопрос, стабилизация, которая тоже внесла свой вклад в этот крайне небольшой рост продолжительности жизни. Где там медицина, где там здравоохранение, я боюсь, что даже с электронным микроскопом этого там не обнаружить», — сказал собеседник НСН.
В заключении демограф добавил, что подобные заявления делаются в целях оправдать пенсионную реформу.
«Мы понимаем, зачем это делается. Так же, как и с цифрами, которые без слез нельзя принимать, по росту числа людей за 100 лет в России, так же, как и эта продолжительность жизни и громкие заявления, что мы будем до 80 жить все к 2030 году, они связаны только с одним — это, по сути, оправдание и пропагандистское обеспечение увеличения пенсионного возраста», — резюмировал Юрий Крупнов.
Напомним, ранее в Росстате заявили, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17 процентов, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Граждан, которым 100 и более лет, по состоянию на 1 января 2019 года, в стране было 20 582, из них около 70 процентов — женщины.
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