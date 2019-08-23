Демограф назвал пропагандой статистику о рекордном числе россиян-долгожителей

«Это связано прежде всего с улучшением методики учета и с тем, что данные учет статистический стал предметом пристального внимания. Но если сравнить относительно Японии или Швейцарии, то этих долгожителей (в России) очень мало. Процент роста есть, но он от очень низкой базы и от нашей очень нехорошей ситуации с продолжительностью жизни. Почему так тщательно учитываются и вообще такие цифры вбрасывают?

Все это делается для того чтобы с одной стороны еще больше оправдать пенсионную реформу, а дальше, может быть, еще повысить пенсионный возраст. Это, к сожалению, пропагандистская кампания, которая отражает не просто отсутствие демографической политики в стране, а, соответственно, ее полное подчинение, в том числе, здравоохранения, чисто агитационно-пропагандистским целям и задачам», - сказал он.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, почему жители крупных российских городов мечтают уехать в Москву и Санкт-Петербург.

