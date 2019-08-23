Демограф назвал пропагандой статистику о рекордном числе россиян-долгожителей
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что данные Росстата — попытка оправдаться за пенсионную реформу.
За последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17 процентов, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Такие данные привели в Росстате. Граждан, которым 100 и более лет, по состоянию на 1 января 2019 года, в стране было 20 582, из них около 70 процентов — женщины.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в эфире НСН, что на фоне развитых стран число долгожителей в России — незначительное.
«Это связано прежде всего с улучшением методики учета и с тем, что данные учет статистический стал предметом пристального внимания. Но если сравнить относительно Японии или Швейцарии, то этих долгожителей (в России) очень мало. Процент роста есть, но он от очень низкой базы и от нашей очень нехорошей ситуации с продолжительностью жизни. Почему так тщательно учитываются и вообще такие цифры вбрасывают?
Все это делается для того чтобы с одной стороны еще больше оправдать пенсионную реформу, а дальше, может быть, еще повысить пенсионный возраст. Это, к сожалению, пропагандистская кампания, которая отражает не просто отсутствие демографической политики в стране, а, соответственно, ее полное подчинение, в том числе, здравоохранения, чисто агитационно-пропагандистским целям и задачам», - сказал он.
Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, почему жители крупных российских городов мечтают уехать в Москву и Санкт-Петербург.
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