Демограф назвал способ решить проблему дефицита мужчин в России

По данным Росстата, в России сохранится демографический перевес в сторону женщин вплоть до 2036 года. По данным ведомства, в этом году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходиться уже 1128 женщин. Единственным регионом, который не затронула такая демографическая ситуация, оказалась Чукотка. Там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин.

В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил такой тренд сверхсмертностью российских мужчин в расцвете сил и рассказал, как с этим бороться.

«Мужчин рождается на 3-5% больше в мире в целом и в России в том числе. Изначально мальчиков больше, чем девочек. Но во всем мире при этом сохраняется меньшая продолжительность жизни мужчин, чем женщин. Это мировая специфика, и это определено очевидной разностью в жизнедеятельности и здоровье разных полов. Но в России есть своя специфика. Во-первых, это очень большой разрыв. До 10 лет между продолжительностью жизни мужчин и женщин. А главное, что в России есть такой абсолютно неприглядный феномен, как сверхсмертность мужчин, причем сверхсмертность в относительно молодом возрасте. Если сопоставить с Евросоюзом, то мужчин в возрасте 25-45 лет в РФ умирает в 6 раз больше, чем в ЕС. Это не какие-то большие возраста, это самый расцвет», — рассказал демограф.