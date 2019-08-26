Демограф назвал способ решить проблему дефицита мужчин в России
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал НСН, как в России можно победить сверхсмертность мужчин старше 29 лет.
По данным Росстата, в России сохранится демографический перевес в сторону женщин вплоть до 2036 года. По данным ведомства, в этом году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходиться уже 1128 женщин. Единственным регионом, который не затронула такая демографическая ситуация, оказалась Чукотка. Там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин.
В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил такой тренд сверхсмертностью российских мужчин в расцвете сил и рассказал, как с этим бороться.
«Мужчин рождается на 3-5% больше в мире в целом и в России в том числе. Изначально мальчиков больше, чем девочек. Но во всем мире при этом сохраняется меньшая продолжительность жизни мужчин, чем женщин. Это мировая специфика, и это определено очевидной разностью в жизнедеятельности и здоровье разных полов. Но в России есть своя специфика. Во-первых, это очень большой разрыв. До 10 лет между продолжительностью жизни мужчин и женщин. А главное, что в России есть такой абсолютно неприглядный феномен, как сверхсмертность мужчин, причем сверхсмертность в относительно молодом возрасте. Если сопоставить с Евросоюзом, то мужчин в возрасте 25-45 лет в РФ умирает в 6 раз больше, чем в ЕС. Это не какие-то большие возраста, это самый расцвет», — рассказал демограф.
По его словам, сверхсмертность молодых мужчин в России объясняется несчастными случаями и нездоровым образом жизни, особенно в части потребления наркотиков. Но под этими непосредственными причинами есть одна базовая, с которой и следует работать, заявил собеседник НСН.
«Здесь в минус играет слабая способность мужчин реализовать себя в полной мере в профессиональной сфере. Это ключевой вопрос. И как ни странно, способ понизить мужскую сверхсмертность, это проводить в стране серьезную реиндустриализацию, создание достойных рабочих мест», — сказал Юрий Крупнов.
Напомним, ранее в Росстате заявили, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17 процентов, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Граждан, которым 100 и более лет, по состоянию на 1 января 2019 года, в стране было 20 582, из них около 70 процентов — женщины.
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