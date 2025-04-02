Демограф Ракша заявил, что переселение из мегаполисов не повысит рождаемость
Независимый демограф Алексей Ракша заявил НСН, что рождаемость в одноэтажном Лос-Анджелесе практически не отличается от рождаемости в Нью-Йорке.
В России переселение граждан из мегаполисов в малоэтажные дома нереализуемо и не имеет особого смысла в рамках решения демографической проблемы, заявил в эфире НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Политолог, философ и социолог Александр Дугин ранее заявил, что рост процента городского населения, даже в традиционном обществе, ведёт к сокращению рождаемости. Он выступил за расселение мегаполисов и строительство малоэтажных домов. Ракша назвал этот сценарий нереальным.
«Демографическая ситуация лишь немного улучшится в таком случае, но надо понимать, что такого сценария не произойдет. Вся экономическая модель этому не способствует даже сейчас в эпоху удаленной занятости. Это не вписывается в наши реалии сегодня. Все-таки люди не зря в города съезжаются, их никто не заставляет. В городах работа, в городах досуг, далеко не все могут удаленно работать. Это идеалистические проекты, которые не могут быть реализованы на практике», - отметил он.
По его словам, мировая практика показывает, что характер проживания практически не влияет на рождаемость.
«Почему это могло бы сказаться на демографии, хоть и не радикально? В таком случае будет увеличено пространство, количество «квадратов» на одного человека. В мегаполисах самая низкая рождаемость в стране, это получается такая «черная дыра» – люди туда стремятся, но там умирают. Но это во всем мире так происходит, типичное устройство мира, не российская особенность. При этом рождаемость в одноэтажном Лос-Анджелесе практически не отличается от рождаемости в Нью-Йорке, где небоскребы. Разница не очень принципиальная. Хочу отметить, что религия сегодня – это наиболее важный фактор, который влияет на рождаемость, чем характер проживания, но на это влиять еще сложнее», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что перевод государственных компаний и органов дает толчок к развитию регионов России, но это сложный процесс. Он отметил, что можно переводить в различные центры страны даже некоторые федеральные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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