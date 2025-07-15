Учителя назвали «примитивностью» возврат к 10-летнему обучению в школах

В современном мире наоборот есть тенденция к тому, что срок получения образования увеличивается, заявил НСН Дмитрий Казаков. 

России не нужно возвращаться к десятилетнему обучению в школах, так как это примитивный подход, который лишает общество должного уровня развития, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.

Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Казаков уверен, что это ошибочная стратегия для общества.

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«Я такую идею, конечно, не поддерживаю. В современном мире наоборот есть тенденция к тому, что срок получения образования увеличивается. Мир становится сложнее, науки развиваются, усложняется технологический процесс. Мы же хотим идти по пути развития технологий, а не скатываться к примитивности. Образование дано, чтобы подготовить молодых людей к жизни и работе. Поэтому сокращать срок учебы – это стратегически неправильный подход. Мой дед учился семь лет в школе, имел право преподавать, это было нормально и достаточно, потом все усложнялось. А в начале 20 века и трех классов было достаточно. Общество меняется и развивается. Как мы будем повышать уровень образования? Мы хотим развитое, прогрессивное общество, поэтому упор должен делаться на развитие образования», - рассказал он.

Минпросвещения с нового учебного года вводит единые правила для контрольных и проверочных работ по продолжительности. Теперь контрольные должны занимать не больше одного-двух уроков, практическая работа - максимум один урок, а проверочные - не более 10% от времени на предмет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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