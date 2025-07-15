России не нужно возвращаться к десятилетнему обучению в школах, так как это примитивный подход, который лишает общество должного уровня развития, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.

Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Казаков уверен, что это ошибочная стратегия для общества.