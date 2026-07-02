Он добавил, что введение лимита приведет к частичному оттоку бизнеса в «серую» зону, однако это не получит широкого распространения.

«Любое новое правило ведет к нарушению этого правила, так что, конечно, будет "серая" сфера. Но на фоне того выдавливания бизнеса в "серую" сферу, которое было осуществлено при помощи безумного повышения налогов на малый и средний бизнес, то, что введут по самозанятым, будет не очень значимым явлением. Здесь будет некоторый переход в "серую" сферу, но бюджет из-за этого ничего не потеряет, потому что дополнительные поступления будут намного выше. Людям будет неудобно, но не так уж и широко распространен будет этот переход», — резюмировал депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил НСН рост числа самозанятых тем, что этот специальный налоговый режим позволяет многим работавшим нелегально россиянам «выходить из тени».

