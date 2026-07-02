Депутат Делягин объяснил, по кому ударит ограничение работы самозанятых
Новая норма не связана со стремлением увеличить налоговые поступления, заявил НСН Михаил Делягин.
Работающие по самозанятости сотрудники лишаются социальных гарантий, в то время как работодатель экономит внушительные суммы, объяснил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Работу самозанятых на одного заказчика ограничат до 60 часов работы в месяц на цифровых платформах. Если порог будет превышен, площадки будут блокировать для исполнителя новые заказы от нарушившего лимит клиента, передает РБК. Норму введут с 1 октября, чтобы бороться с подменой трудовых отношений, при которых которой бизнес оформляет фактических сотрудников как самозанятых для экономии на налогах. По мнению Делягина, нововведение необходимо не для увеличения налоговых поступлений, а для социальной защиты граждан.
«Это форма социальной защиты. Проблема в социальных гарантиях, ведь работодатель, когда оформляет сотрудника в качестве самозанятого, лишает этого сотрудника, пусть и скудных и недостаточных, но тем не менее социальных и пенсионных гарантий. Человек не всегда понимает, что он платит за удобство отсутствием в будущем пенсии. Он получит социальную пенсию на 30% меньше, на 3 года позже, и это может оказаться болезненным», — подчеркнул он.
Собеседник НСН объяснил принципиальную разницу между самозанятым и фактическим сотрудником, которого оформляют по данному налоговому режиму.
«Фактический сотрудник и самозанятый — это две разные формы занятости, потому что самозанятый может работать по свободному графику, но платит за это отсутствием социальных гарантий. Если я работаю по трудовому договору, то я должен приходить в строго определенное время, уходить в строго определенное время. Можно заключать трудовой договор со свободным графиком, но это уже сложнее, работодатель это меньше любит. А самозанятый экономит работодателю страшные деньги, потому что не нужно платить 30% обязательных социальных взносов в фонд оплаты труда, естественно, на него работодатель смотрит более лояльно. Так что это очень распространенная схема, скажем, на маркетплейсах это практически повсеместно: работники на складах и прочее. И такой лимит станет достаточно болезненным для маркетплейсов и некоторых других видов бизнеса», — отметил Делягин.
Он добавил, что введение лимита приведет к частичному оттоку бизнеса в «серую» зону, однако это не получит широкого распространения.
«Любое новое правило ведет к нарушению этого правила, так что, конечно, будет "серая" сфера. Но на фоне того выдавливания бизнеса в "серую" сферу, которое было осуществлено при помощи безумного повышения налогов на малый и средний бизнес, то, что введут по самозанятым, будет не очень значимым явлением. Здесь будет некоторый переход в "серую" сферу, но бюджет из-за этого ничего не потеряет, потому что дополнительные поступления будут намного выше. Людям будет неудобно, но не так уж и широко распространен будет этот переход», — резюмировал депутат.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил НСН рост числа самозанятых тем, что этот специальный налоговый режим позволяет многим работавшим нелегально россиянам «выходить из тени».
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