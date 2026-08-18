Украина уже давно размещает энергетические подстанции под землей и укрепляет их, поэтому против них помогут диверсанты или авиационные бомбы, рассказал НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.

Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава украинской части региона Иван Федоров. Рогова не удивили эти слова.