Рогов рассказал, как ВС РФ поразить скрытые энергоблоки Украины
Подземные электросети хорошо защищены, но есть пара вариантов, чтобы вывести их из строя, заявил НСН Владимир Рогов.
Украина уже давно размещает энергетические подстанции под землей и укрепляет их, поэтому против них помогут диверсанты или авиационные бомбы, рассказал НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава украинской части региона Иван Федоров. Рогова не удивили эти слова.
«Заявление о том, что в оккупированном городе строят подземные электрические объекты — это не совсем правда. Во-первых, они появляются уже давно, а во-вторых не только там. Значительную часть трансформаторов распределительных узлов спрятали плюс обложили бетонными блоками. Это позволило выстроить систему более устойчиво, теперь вывести из строя энергетическую инфраструктуру можно либо с помощью диверсантов, либо с помощью фугасных авиационных бомб. Такие слова в медиаполе были связаны с тем, что нам все стало известно, а Федоров просто легализовал существующую информацию», — отметил он.
Ранее Рогов объяснил НСН, как армия РФ защищает инфраструктуру в Запорожье.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- При атаке БПЛА в Рязанской области пострадали три человека
- В Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США
- Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ
- В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА
- Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России
- Рогов рассказал, как ВС РФ поразить скрытые энергоблоки Украины
- Россиянин Ильясов выиграл золото на первенстве мира по греко-римской борьбе
- В Подмосковье сбили более 150 дронов ВСУ, пострадали три человека
- В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах
- Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках